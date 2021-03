Alan Empereur deve ser escolhido por Abel Ferreira para substituir Luan na final

04/03/2021 | 07:15



Alan Empereur deve ser escolhido pelo técnico Abel Ferreira para substituir Luan na finalíssima da Copa do Brasil, domingo, às 18 horas, no Allianz Parque, contra o Grêmio. O zagueiro sai na frente na disputa pela vaga com Kuscevic e Emerson Santos, pois ambos se recuperam de lesões musculares.

Abel deve utilizar os treinos de quinta até sábado para aperfeiçoar o posicionamento da zaga, pois Alan também atua pelo lado esquerdo como Gustavo Gómez. Se a opção for definida, o defensor paraguaio vai ser deslocado para o lado direito.

"Treino sempre no máximo e estou preparado. Todos os jogadores que estão aqui são capacitados para atuar e, por isso, precisamos sempre estar bem, tecnicamente e psicologicamente, para corresponder quando as oportunidades surgirem", afirmou Alan, ao site do clube.

"Estou muito feliz por fazer parte de um grande time como o Palmeiras. Ser campeão da Libertadores e estar na final da Copa do Brasil foram coisas que aconteceram muito rápido. Não vou dizer que esperava, mas sonhava. Fui muito bem acolhido e queremos muito encerrar a temporada com mais um título e protagonizar um dos melhores anos da história do clube", disse o jogador, que foi contratado do Hellas Verona, da Itália, por empréstimo até 30 de junho.