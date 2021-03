Com garotada, Vasco perde para a Portuguesa na estreia no Carioca

03/03/2021 | 23:35



Se a temporada 2020 do Vasco terminou em baixa, com a queda para a Série B do Brasileiro, o início da 2021 também foi negativo. Com um time jovem, pois deu férias aos principais jogadores, o Vasco perdeu para a Portuguesa, por 1 a 0, nesta quarta-feira, na estreia no Campeonato Carioca. Depois de ver o adversário abrir o placar com Dilsinho, ainda no primeiro tempo, a equipe pressionou na etapa final, mas não conseguiu empatar.

A partida começou bastante movimentada com os times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. A primeira chance clara veio com a Portuguesa. Aos 12 minutos, depois de um escanteio cobrado na área, Dilsinho apareceu livre entre os zagueiros e testou firme, mas a bola acabou saindo rente à trave direita.

O Vasco tentou equilibrar o duelo, mas foi a Portuguesa que seguiu criando as melhores chances. E o gol saiu aos 31 minutos. Em mais uma cobrança de escanteio, desta vez Dilsinho não perdoou e mandou de cabeça para o fundo das redes. Nos minutos finais, a partida seguiu agitada, mas o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do time visitante.

Na volta do intervalo, o Vasco foi para cima em busca do empate. Logo no primeiro minuto, Juninho recebeu um passe açucarado de Laranjeira, que fez o pivô e bateu na saída do goleiro, que conseguiu fazer a defesa. Galarza pegou a sobra, mas mandou por cima. A partir daí, a Portuguesa acordou no segundo tempo.

Aos 32 minutos, Douglas Eskilo recebeu na área, limpou a marcação e bateu de perna direita, mas pegou muito embaixo da bola e mandou por cima do gol. Já aos 39 foi a vez de Andrezinho. O atacante bateu cruzado e acertou a trave. Na sobra, a bola ficou viva na área, mas a zaga conseguiu afastar. Por isso, o empate terminou com a vitória dos visitantes por 1 a 0.

Os times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da segunda rodada do Campeonato Carioca. No sábado, o Vasco visita o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h05. Já no domingo, às 16h, a Portuguesa encara o Fluminense, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 PORTUGUESA

VASCO - Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ulisses e MT (João Pedro); Caio Lopes (Arthur), Juninho, Lucas Santos (Lucas Figueiredo) e Gabriel Pec; Vinícius (Galarza) e Tiago Reis (Laranjeira). Técnico: Siston.

PORTUGUESA - Neguete; Watson (Danilo), Diego Guerra, Dilsinho e Luis Gustavo; Welligton Cézar, Everton Heleno (Muniz) e Chay; Romarinho (Andrezinho), Emerson Carioca (Douglas Eskilo) e Hugo Cabral. Técnico: Felipe Surian.

GOL - Dilsinho, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano.

CARTÕES AMARELOS - Ulisses (Vasco) e Wellington Cézar (Portuguesa).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio.