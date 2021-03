São Caetano estreia com derrota para o Red Bull Bragantino

Dérek Bittencourt

03/03/2021 | 23:34



Em seu retorno à elite do futebol estadual, o São Caetano estreou no Campeonato Paulista com derrota para o Red Bull Bragatino por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Anacleto Campanella. Os dois gols da equipe do Interior foram marcados por Vitinho ainda na etapa inicial, que começou 30 minutos atrasada em razão de temporal que caiu sobre o Grande ABC e provocou apagão na casa azulina.

Era grande a expectativa para ver de que maneira o São Caetano, completamente remodelado, com resquícios de problemas nos bastidores e que deu início aos treinos depois de todos os rivais, se comportaria diante de adversário endinheirado, bem montado e, sobretudo, entrosado. Aos 30 segundos o Red Bull Bragantino apresentou o cartão de visitas em finalização de Helinho. Aos poucos, os visitantes passaram a dominar as ações e pressionar.

O goleiro Luiz, reestreando com a camisa são-caetanense, teve papel fundamental para evitar uma goleada no Anacleto Campanella. Aos seis minutos, o arqueiro impediu gol olímpico de Edimar. Aos 21, fez duas intervenções seguidas, em tentativas de Ytalo e Edimar.

Aos 25, porém, a equipe de Bragança Paulista abriu o placar. Vitinho tabelou com Edimar, invadiu a área pela esquerda e chutou forte, vencendo o goleiro Luiz.

O São Caetano tentou responder imediatamente em cobrança de falta de Charles, mas Cleiton fez um milagre. Do outro lado, em nova chegada, aos 34, o Red Bull Bragantino foi novamente às redes. A bola rodou de um lado a outro até encontrar novamente Vitinho, que bateu firme: 2 a 0.

Na segunda etapa, Wilson Júnior tentou dar novo gás ao Azulão, mas foram os visitantes que seguiram em cima. Aos 12, Luiz teve de trabalhar novamente em bomba de Helinho. No entanto, com o passar do tempo, o Red Bull Bragantino passou a administrar a vantagem. O São Caetano, nervoso, não só errava passes como demonstrava a ansiedade em lances como a discussão entre Charles e William Amorim. Assim, os 2 a 0 persistiram até o apito final.