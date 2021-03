Presidente do PT rebate Araújo: ‘Ele está mentindo’

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



04/03/2021 | 00:55



Presidente do PT de Rio Grande da Serra, André Nascimento rebateu as afirmações do vereador Benedito Araújo (PSB), que declarou ao Diário, na semana passada, que abandonou a sigla após não encontrar espaço para ser o candidato ao Executivo da cidade.



Conforme Nascimento, Dito, como também é conhecido vereador, seria o candidato do petismo da cidade à Prefeitura de Rio Grande da Serra, já que era o único parlamentar do partido na cidade. Araújo, entretanto, teria recuado, segundo o presidente do PT, após alegar que teria que cuidar da saúde.



“Isso (de ele não ter espaço no PT) foi mentira dele. Ele era o candidato natural por ser o único vereador do PT na cidade. Espaço ele tinha sim, ele que não quis. Quando a gente convidou para ser candidato, ele disse que não sairia candidato por questões de saúde. Fico triste pela postura dele, por ele sair por aí mentindo”, declarou Nascimento.



O Diário mostrou na segunda-feira que Araújo e Marcelo Cabeleireiro (PSD) saíram do petismo e obtiveram êxito na busca pela reeleição. Fundador do petismo na cidade e ex-presidente do diretório do PT, Araújo reclamou também da postura da sigla. Para ele, “o PT não é mais um partido como era antes. Só pensa nas eleições”.



Sem Araújo para ser candidato, o PT buscou alternativas, primeiro com o ex-presidente da legenda Erick de Paula e depois com o ex-prefeito Ramon Velásquez. Fato é que o desempenho do PT na cidade foi o pior da história, com Velásquez em quarto lugar e sem eleger vereador.