Manchester United e Leicester só empatam pelo Campeonato Inglês

03/03/2021 | 20:14



Quando uma temporada exaustiva e intensa do Campeonato Inglês caminha para o fim, Manchester United e Leicester tropeçam em suas caminhadas para se classificarem à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Foi o que aconteceu nesta quarta-feira com o United, que parece ter perdido a força do ataque e não saiu do 0 a 0 com o Crystal Palace, no Selhurst Park, em sua terceira igualdade consecutiva sem gols por diferentes competições. O Leicester também teve de se contentar com um ponto, empatando em 1 a 1 com o Burnley.

United e Leicester permanecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente, mas, combinados, venceram apenas cinco de seus últimos 16 jogos pelo Campeonato Inglês. Assim, com 51 e 50 pontos, respectivamente, podem permitir a aproximação de West Ham (45), Chelsea (44), Liverpool (43) e Everton (43). Desses, todos têm um jogo a menos, com a exceção do Everton, com mais dois a disputar.

Também nesta quarta-feira, os jogadores do Sheffield United mostraram que não vão deixar o Campeonato Inglês sem lutar. Mesmo com a expulsão de Phil Jagielka aos 12 minutos do segundo tempo, venceu o Aston Villa por 1 a 0. Com 11 jogos a disputar, o lanterna está a 12 pontos de deixar a zona de rebaixamento. Assim, seguir na primeira divisão pela terceira temporada consecutiva permanece altamente improvável.