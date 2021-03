Gabriel Maranhão é baleado após tentativa de assalto

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/03/2021 | 20:19



O secretário de Obras de Ribeirão Pires e ex-prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), foi vítima de tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (3). O político chegou a ser baleado e foi levado ao Hospital Ribeirão Pires.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Ribeirão Pires. Segundo o Paço, Maranhão está em observação, mas segue consciente. Ele estaria em Suzano, no bairro Palmeira, na divisa com Ribeirão, no momento do crime.

Maranhão começou a trabalhar no Paço de Ribeirão neste ano, depois de encerrar os dois mandatos como prefeito de Rio Grande da Serra. Engenheiro de formação, ele é aliado do prefeito Clóvis Volpi (PL). O político tem 49 anos e também foi presidente do Consórcio Intermunicipal.