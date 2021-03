Lille, Paris Saint-Germain e Lyon vencem na 28ª rodada do Campeonato Francês

03/03/2021 | 19:28



Lille, Paris Saint-Germain e Lyon, equipes que ocupam os primeiros lugares no Campeonato Francês, venceram, nesta quarta-feira, pela 28ª rodada. Com isso, a classificação não sofreu grandes alterações.

O líder Lille, com dois gols do atacante canadense Jonathan David, venceu o visitante Olympique de Marselha (8º, 39) e chegou aos 62 pontos, enquanto o PSG, ainda sem o craque Neymar, somou mais três pontos em Bordeaux (15º, 33), ao marcar 1 a 0, gol de Sarabia, e alcançou os 60 pontos. Mesmo resultado obteve o Lyon (59 pontos), em casa, frente ao Rennes (10º, 38), graças à ação do artilheiro Houssem Aouar.

Do lado de baixo da tabela os times mais fracos não conseguiram se superar e somaram mais uma derrota. O lanterna Dijon perdeu para o Brest (34 pontos, 13º), por 3 a 1, e segue com apenas 15 pontos. O Nantes (24 pontos) foi a Nice (35 pontos, 11º lugar) e perdeu por 2 a 1, enquanto o Nîmes (25 pontos), em casa, caiu diante do Reims (12º, 34 pontos) também por 2 a 1.

Outros resultados: Metz (6º, 41) 0 x 1 Angers (9º, 39), Saint-Étienne (16º, 30 ) 2 x 3 Lens (5º, 44), Montpellier (7º, 40) 1 x 1 Lorient (17º, 27) e Strasbourg (14º, 33) 1 x 0 Monaco (4º, 55).