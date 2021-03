Leipzig elimina Wolfsburg e garante vaga na semifinal da Copa da Alemanha

03/03/2021 | 18:57



O RB Leipzig garantiu vaga na semifinal da Copa da Alemanha, ao derrotar, nesta quarta-feira, em seu estádio, o Wolfsburg por 2 a 0. Em outro jogo, Holstei Kiel, da segunda divisão, derrotou como visitante o RW Essen, da terceira, por 3 a 0.

Os dois times vencedores se juntam ao Borussia Dortmund, que superou o Borussia Mönchengladbach na terça-feira. Werder Bremen x Jahn Regensburg, que seria nesta terça, foi adiado por casos de coronavírus.

Em Leipzig, o jogo foi bastante equilibrado entre as equipes que ocupam a segunda (Leipzig) e terceira (Wolfsburg) colocações no Campeonato Alemão. Os visitantes tiveram a chance de abrir o placar, aos 26 minutos do primeiro tempo, mas Weghorst falhou na cobrança de pênalti.

Os gols do Leipzig vieram na etapa final. Poulsen, aos 18, abriu o placar para os anfitriões, enquanto Hwang garantiu a classificação, aos 43 minutos.