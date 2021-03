Japão: 5 lugares para contemplar o Monte Fuji

Redação

Do Rota de Férias



03/03/2021 | 18:18



Além de ser o pico mais alto do Japão, com meros 3.776 metros de altitude, o Monte Fuji foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural, dada a sua importância para a cultura nipônica ao inspirar artistas, poetas e outras formas de arte ao longo dos anos. Sua influência é tão grande, que a montanha possui até uma data comemorativa especial, celebrada em 23 de fevereiro.

Os viajantes que visitam o Japão podem organizar passeios para contemplar o Monte Fuji de diferentes ângulos (a melhor época para fazer isso é entre os meses de outubro e março, logo pela manhã ou no finalzinho da tarde). A Quickly Travel, agência de viagens especializada na Terra do Sol Nascente, separou algumas dicas para quem quer curtir o visual da montanha e tirar ótimas fotos.

Lugares para contemplar o Monte Fuji

1. Chureito Pagoda

Talvez nenhum outro local em todo o Japão ofereça uma vista tão bela, rica e genuína quanto o Chureito Pagoda, antigo templo japonês de cinco andares situado no santuário de Arakura Sengen, na cidade de Fujiyoshida. O destino, um dos cartões-postais do país, oferece cenários de rara beleza para os turistas, sobretudo durante a primavera, quando as flores de cerejeiras florescem.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

—

2. Lago Kawaguchi

A região dos Cinco Lagos, chamada de Fujigoko pelo japoneses, oferece cenários de tirar o fôlego a partir de qualquer ponto. Mas é no Lago de Kawaguchi que as melhores vistas para o Monte Fuji podem ser apreciadas. Basta estar na hora e no lugar certo para vislumbrar o raro “Double Diamond Fuji”, que é quando o sol se coloca sobre o cume da montanha e reflete na água.

Clique neste link para comprar chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias na Viaje Conectado para ganhar até 10% de desconto e acessar a internet do mundo inteiro.

—

3. Tokyo Skytree

Embora seja grande, o Monte Fuji está a 100 quilômetros de distância de Tóquio. Por isso, quem quiser contemplar seus encantos a partir da capital japonesa deve recorrer ao deque de observação da Tokyo Skytree, uma das torres mais altas do mundo, com 634 metros de altura. Em um dia de céu aberto, a vista é garantida.

—

4. Moto hakone

Hakone também é bastante famosa por abrigar uma das vistas mais tradicionais do Japão para o Monte Fuji, na área de Moto Hakone, ao longo da margem sul do Lago Ashinoko. A paisagem ostenta a clássica combinação da água com a montanha ao fundo.

—

5. Fuji Shibazakura Festival

Entre os meses de abril e maio é possível visitar o Fuji Shibazakura Festival, que permite observar mais de 800 mil flores de Shibazakura com o Monte Fuji ao fundo. A combinação é espetacular e rende fotos incríveis.

—

PLANEJE SUA VIAGEM PARA O JAPÃO

Na hora de planejar a viagem para o Japão, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.

Reserva de hotéis no Japão

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Isso porque, por meio dele, dá para fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há boas opções no Japão, com política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Seguro viagem Japão

Quando queremos encontrar as melhores opções do mercado de seguro viagem, de acordo com o período e o local que vamos visitar, usamos o Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, economizando tempo e garantido os melhores preços. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” têm um bônus: 5% de desconto na hora.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem para o Japão.

Chip viagem Japão

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, nunca deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. É assim que postamos nossos textos e fotos no Instagram quando viajamos. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece pacotes para diversos destinos do mundo. Para ganhar até 10% de desconto, use o cupom rotadeferias.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional.

Passagem aérea para o Japão

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode ver de uma só vez o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.