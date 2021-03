Tráfego segue lento na via Anchieta em direção à Baixada Santista

Do Diário do Grande ABC



03/03/2021 | 17:22



Nesta quarta-feira (3), a via Anchieta segue com tráfego lento, sentido Litoral, do km 39 ao km 40, devido ao excesso de veículos.



As condições de tráfego seguem boas em todas as demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.



O tempo está encoberto com neblina na serra e a visibilidade é parcial em todos os trechos. Por isso, a Interligação Planalto está bloqueada no sentido Capital e no sentido Litoral, da Anchieta para a Imigrantes.



Caminhões e carretas com destino à Capital devem utilizar, preferencialmente, o trecho de Serra da Rodovia Anchieta.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.