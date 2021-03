Obituário - 4 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/03/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Yolanda Helena Toledo, 96. Natural de Atibaia (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Oswaldo Sterci, 90. Natural de Ariranha (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Domenica Fulgido, 90. Natural de San Valentino Torio, Itália. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Jacir Ribeiro, 88. Natural de São José dos Campos (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Maximiano da Silva, 87. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amélia Souza, 85. Natural de Ipixuna (Maranhão). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Auxiliar de enfermagem. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Paz, Morumbi, São Paulo, Capital.

João José Frederico Ludovice, 83. Natural de São Simão (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maura Ramos Mesquita, 80. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jair Jacobete, 78. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 1º. Parque do Grande ABC.

Altivo Rodrigues, 76. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Heitor Tozo, 69. Natural de São Joaquim da Barra (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jorge Shigueru Kaneji, 63. Natural de Miracatu (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Carlos Queiroz de Souza, 61. Natural de Santa Maria do Cambucá (Pernambuco). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cosme Lucindo dos Santos, 59. Natural de Taquarana (Alagoas). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Autônomo. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amaury Pertinhes, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Empresário. Dia 1º. Memorial Planalto.

Reinaldo Guedes de Souza, 56. Natural de Apucarana (Paraná). Residia no Centro de Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





SÃO BERNARDO

Nestor Martins, 89. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Zeferino Felício, 88. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Luiz Joaquim de Sousa, 82. Natural de Itaporanga (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Horita Marih de Campos Serrado, 79. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

João Carlos Alves, 79. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.





SÃO CAETANO

Maria José da Silva, 93. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Arnôr Onofre Rodrigues, 93. Natural de Taparuba (MinaS Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Robenita Ramos da Silva Santos, 76. Natural de Barreiros (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Maria de Melo, 82. Natural de Pombos (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Vale da Paz.

Amélia Ambrosina Rodrigues dos Santos, 78. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Maria Aparecida de Carvalho Araujo, 89. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

João Rodrigues da Silva, 89. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 1º, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Noêmia Rodrigues da Silva, 76. Natural de Riacho do Dantas (Sergipe). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Simão Fiodorovas, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Mauá. Dia 28, sendo sepultado dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Maria Helena Pontes da Silva, 75. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Antonio José Cândido de Lima, 75. Natural de São Sebastião do Passé (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Mateus Costa, 73. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Maria Aparecida Pereira Damo, 72. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Maria Raimunda Fontes Barbosa, 72. Naual de Ervália (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Selma Santana dos Santos, 63. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Severino Ramos da Silva, 57. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

José Cláudio Gomes da Silva, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 1º, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Gilberto Martins, 57. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santista, em Mauá. Advogado. Dia 1º, em Mauá. Vale dos Pinheirais.

João Oliveira dos Santos, 54. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no Jardim Taquarussu, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida Ferreira Rocha Costa, 53. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Nolasco Alves, 53. Natural de Butirama (Bahia). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 28, sendo sepultado no dia 1º no Cemitério Santa Lídia.

Itamar Ribeiro Rodrigues, 44. Natural de Mauá. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Anderson Gonçalves da Silva, 32. Natural de Mauá. Residia no Jardim Élida, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Daniel Francisco de Assis, 24. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.





RIBEIRÃO PIRES

Joaquim Ferreira da Silva, 89. Natural de Uauá (Bahia). Residia em Ribeirão Pires. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério São José.

Ana Maria Rico de Moraes, 75. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 28, em Mauá. Cemitério São José.

Lourival Cerqueira, 75. Natural de Conceição do Coité (Bahia). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José

João Ferreira Júnior, 74. Natural de Portugal. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 17, em Ribeirão Pires. Cemitério Jardim Primavera 2, em Guarulhos (São Paulo).

Joao Ferreira de Lima, 70. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Noêmia Oliveira do Prado, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Petrópolis, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Marli Vanda Fernandes, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Pilar, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Francisca Domingos Ferreira, 56. Natural de Missão Velha (Ceará). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São José.

Edna Almeida Nishiwaki, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Iomar João dos Santos, 53. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Tereza Ferreira Porto, 85. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no Centro de Rio Grande da Serra. Dia 26, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Alvarino Dias da Silva, 84. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 1º, em Mauá. Cemitério São Sebastião.