Insumos subiram moderadamente por demanda e interrupção de abastecimento, diz Fed

03/03/2021 | 16:52



Os preços de insumos subiram moderadamente nos Estados Unidos, com destaque para aço e madeira, reportaram empresários consultados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o Livro Bege, sumário das condições econômicas nos EUA e que serve de base para as reuniões de política monetária do banco central daquele país. A maioria dos 12 distritos da entidade monetária atribuíram em grande parte a alta dos insumos às interrupções nas cadeias de abastecimento e à forte demanda, segundo o documento.

O Livro Bege ainda relatou que o setor de energia teve um efeito misto nos preços, com alguns varejistas e industriais afetados pelos aumentos no custo de produção repassando a alta, enquanto outros não conseguiram aumentar seus preços.

O Fed ainda relatou um contínuo aumento de preços de transportes, em parte por conta do avanço nos combustíveis e restrições de capacidade.