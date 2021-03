FecomercioSP: setor terá perda de R$ 11 bi na vigência da restrição do comercio

03/03/2021 | 15:59



A FecomercioSP calcula que a migração do Estado de São Paulo para as regras de restrição da fase vermelha do Plano SP vai acarretar uma perda média no mês da ordem de R$ 11 bilhões. A cifra, de acordo com a entidade, se assemelha aos impactos mensurados de recuo médio mensal de abril e maio do ano passado.

A decisão do governador João Doria (PSDB-SP) foi comunicada hoje durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, e passará a vigorar a partir do próximo sábado, 6. A medida visa conter o avanço do contágio da população pela Covid, bem como reduzir o número de mortes decorrentes da doença.

Só na capital a estimativa da FecomercioSP é de uma perda média de R$ 6 bilhões no mês em medição.

O problema maior da reinstalação da Fase Vermelha, que restringe a atividade de setores considerados não essenciais, na visão da FecomercioSP, é que ela não terá a eficácia almejada se não for acompanhada por uma fiscalização constante e intensiva das irregularidades e atividades clandestinas.

A medida, que se inicia neste sábado (6) e vai até o próximo dia 19 de março, prevê ainda toque de restrição de circulação à noite.

No entendimento da FecomercioSP, o comércio formal não é responsável pela proliferação do novo coronavírus, já que a flexibilização das regras de funcionamento desse setor existe desde agosto em diversas regiões do Estado.