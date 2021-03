Carros 2021: veja os 20 modelos mais vendidos até aqui

Leo Alves

Do Garagem360



03/03/2021 | 15:48



Com o balanço de vendas de fevereiro divulgado pela Fenabrave, foi possível conhecer os carros mais vendidos no Brasil durante os dois primeiros meses de 2021. E o líder continua sendo o Chevrolet Onix, que encerrou o bimestre com 20.827 unidades vendidas. A Fiat Strada ficou logo atrás, com 18.602 unidades, enquanto que o Hyundai HB20 foi o terceiro colocado, tendo comercializado 15.653 unidades neste ano.

Carros 2021: os mais vendidos

Assim como o Onix segue absoluto na ponta, o segmento dos SUVs se manteve como um dos principais do mercado. Dos 20 carros mais vendidos no Brasil, oito são SUVs, sendo sete compactos (Jeep Renegade, VW T-Cross, Chevrolet Tracker, Hyundai Creta, VW Nivus, Honda HR-V e Nissan Kicks), e um médio (Jeep Compass). E a tendência é que esses modelos ganhem ainda mais terreno, já que Toyota, Volkswagen e Fiat devem lançar novos concorrentes em 2021.

Ford em queda

Sem mais carros nacionais, a Ford viu seus modelos despencarem no ranking de vendas. Um dos líderes até o fim de 2020, o Ford Ka caiu para o 22º lugar. O EcoSport também perdeu posições e foi apenas o 38º colocado no acumulado dos dois primeiros meses do ano.

Ranking dos 20 carros 2021 mais vendidos

Na tabela a seguir, veja quais foram os 20 carros mais vendidos em janeiro e fevereiro, incluindo as picapes compactas e médias. Os dados são da Fenabrave.

Chevrolet Onix: 20.827 unidades Fiat Strada: 18.602 unidades Hyundai HB20: 15.653 unidades Chevrolet Onix Plus: 13.640 unidades Jeep Renegade: 12.925 unidades Volkswagen Gol: 12.124 unidades Fiat Argo: 11.242 unidades Fiat Toro: 10.858 unidades Fiat Mobi: 10.799 unidades Volkswagen T-Cross: 10.764 unidades Jeep Compass: 9.663 unidades Chevrolet Tracker: 9.635 unidades Hyundai Creta: 8.893 unidades Renault Kwid: 8.801 unidades Volkswagen Nivus: 6.947 unidades Honda HR-V: 6.360 unidades Nissan Kicks: 6.302 unidades Toyota Hilux: 5.964 unidades Toyota Corolla: 5.041 unidades Volkswagen Saveiro: 5.019 unidades

