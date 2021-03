Após queda sustentada, casos de coronavírus voltaram a subir no mundo, diz OMS

03/03/2021 | 14:16



A epidemiologista responsável pela resposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) à pandemia de covid-19, Maria Van Kerkhove, afirmou nesta quarta-feira que, após "de cinco a seis semanas" de queda continuada, o número de casos da doença voltou a subir nos últimos dias no mundo. "Esse é um sinal preocupante", alertou, em sessão de perguntas e respostas nas redes sociais.

Kerkhove informou que, no continente americano, houve avanço de 6% no volume de diagnósticos na última semana. Ela exortou a população mundial a continuar aderindo às medidas de distanciamento social, mesmo em países em que a vacinação já começou.

Sobre mutações do coronavírus, a epidemiologista explicou que é normal que haja mutações e que a OMS está trabalhando em métricas para definir quais requerem mais atenção.

De acordo com ela, três cepas atualmente são mais preocupantes: uma identificada no Reino Unido, outra na África do Sul e uma terceira no Brasil. "Quanto mais sequenciamento tivermos, mais variantes serão detectadas", pontuou.

Kerkhove destacou que há evidências de que todas elas aumentam a transmissibilidade do vírus, enquanto a britânica pode tornar os sintomas mais graves. Ela acrescentou que as vacinas funcionam na prevenção das variantes, apesar de indícios de que os imunizantes podem ser menos eficazes.

Diretor executivo da entidade, Michael Ryan comentou que, até agora, 265 milhões de doses de vacinas foram administradas em todo mundo, sendo que 80% delas em apenas 10 países.