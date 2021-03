Dulce María conta que foi ignorada por colegas do RBD após se recusar a participar de live

03/03/2021 | 14:10



A live de reencontro do RBD aconteceu em dezembro de 2020, e contou com apenas quatro integrantes do grupo mexicano de sucesso. Além de Alfonso Herrera, Dulce María também se recusou a participar do projeto, por causa da gravidez de sua primeira filha. Em uma entrevista para o programa De Primeira Mano, do canal mexicano Imagen Televisión, a cantora mais uma vez desabafou sobre não ter participado do reencontro do grupo, e contou que foi ignorada após tomar sua decisão:

- A última vez que falei com eles foi quando disse que não ia participar [da live]. Mandei uma mensagem [de áudio] de dez minutos e ninguém me respondeu. Eu esperava esse apoio depois de tanto tempo, em um momento tão importante que era minha gravidez.

Dulce também respondeu que não se arrependeu de não ter participado da live e comentou o fato de Anahí ter contraído a Covid-19 nos bastidores da transmissão:

- Era só o meu medo e por tudo que eu defendia, que dava muito trabalho dizer não. Por causa da minha gravidez, por causa da pandemia, e você vê que Any foi infectada e infectou a família dela e tudo mais. Graças a Deus estão bem, mas eu não teria me perdoado, de estar ali e ser infectada, só por isso eu não queria.