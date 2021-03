Documentário 'Viva la Vida' retrata trajetória de Frida Kahlo

03/03/2021 | 13:28



O Dia Internacional da Mulher será marcado pela exibição do documentário Viva la Vida, na National Geographic. Dirigido por Giovanni Troilo e produzido pela Ballandi Arts e Nexo Digital, conta a história de vida de Frida Kahlo com entrevistas exclusivas, documentos da época, reconstruções e um apanhado geral de suas obras, incluindo os autorretratos mais famosos - que incluem o que ela está com Diego Rivera (1931), Las dos Fridas (1939), La columna rota (1944) e El venado herido (1946).

Por meio de sua arte, Frida Kahlo conta a história dela com muita intensidade: sua dor física, seus abortos espontâneos, a tragédia de amor e a traição e seu compromisso político. A artista teve poliomielite aos seis anos de idade, foi vítima de um acidente de trânsito aos dezoito e conviveu com fortes dores até o dia de sua morte. No entanto, Frida influenciou tanto artistas plásticos quanto músicos e designers.

A atriz e diretora Asia Argento acompanha os espectadores à medida que descobrem as duas faces da pintora. A produção revela como a arte de Frida tem raízes na pintura tradicional do século XIX, nos retábulos mexicanos e em seus companheiros de vida, desde Diego Rivera até Trotsky.

O documentário também exibirá fotografias, roupas e outros objetos pessoais de Frida, que são mantidos no Museu Frida Kahlo e normalmente não são exibidos para o público. Além disso, impressões originais das fotos tiradas por Graciela Iturbide durante a abertura do banheiro de Frida em 2004 e reúne contribuições e relatos de especialistas e artistas como: Hilda Trujillo, que foi diretora do Museu Frida Kahlo - um dos três museus mais visitados na Cidade do México -, localizado na Casa Azul, antiga residência da pintora - e o Museu Anahuacalli; a fotógrafa Cristina Kahlo, sobrinha-neta de Frida; a fotógrafa mexicana Graciela Iturbide; o construtor Alfredo Vilchis; James Oles, professor de arte no Wellesley College e curador assistente de arte latino-americana no Davis Museum; Carlos Phillips, diretor-geral do Museu Frida Kahlo, do Museu Diego Rivera-Anahuacalli e do Museu Dolores Olmedo; e a bailarina Laura Vargas.

Serviço:

Documentário: Frida. Viva la Vida

Quando: Segunda-feira, 8 de março, às 17h10

Onde: Na National Geographic.