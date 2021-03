Celebre a trajetória do Queen em um jogo mobile estilo Guitar Hero

Bianca Bellucci

Do 33Giga



03/03/2021 | 13:18



A icônica banda britânica Queen completou 50 anos de carreira no ano passado, mas as comemorações continuam em 2021. Para celebrar a trajetória do quarteto, a gravadora Universal Music se uniu à desenvolvedora Gameloft para lançar um jogo mobile. Batizado de Queen: Rock Tour, é um game no estilo Guitar Hero e Rock Band, em que o usuário tem que acertar as notas musicais que aparecem na telinha.

Na prática, o game permite que o usuário jogue como Freddie Mercury, Brian May, John Deacon ou Roger Taylor ao longo de 10 apresentações que marcaram a carreira da banda, como o show na primeira edição do Rock in Rio, em 1985. O jogador deve tocar – sem errar – 20 canções clássicas, a exemplo de Bohemian Rhapsody, We Are the Champions e We Will Rock You.

Conforme o jogador alcança pontuações altas, o Queen: Rock Tour libera conteúdos sobre a banda, como curiosidades e imagens saídas de seus arquivos oficiais. Isso sem contar que o usuário acumula dinheiro virtual e pode trocá-lo por skins inspiradas em looks memoráveis do grupo, como o conjunto vermelho e preto que aparece no videoclipe de Radio Ga Ga.

Embora já esteja disponível para Android e iOS, a versão gratuita do Queen: Rock Tour só dá direito a jogar três faixas. Para ter todas as músicas disponíveis e aproveitar todo o conteúdo da banda é necessário pagar pelo game completo, que sai por R$ 16,90.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga



Abaixo, confira o trailer de Queen: Rock Tour: