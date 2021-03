Microsoft Word: aprenda a imprimir duas páginas em uma única folha

Bianca Bellucci

Do 33Giga



03/03/2021 | 13:18



Para economizar papel e tinta da impressora, uma boa opção é optar por imprimir duas páginas por folha. No Microsoft Word, o recurso pode ser habilitado de forma simples e rápida nas configurações do programa. Veja como no tutorial abaixo. É importante destacar que o procedimento foi realizado no Microsoft Office 2013, mas é similar em outras versões do pacote.

1. Abra o documento do Microsoft Word. Em seguida, no menu superior, dê um toque em “Arquivo”.

2. No menu da lateral esquerda, selecione “Imprimir”.

3. A nova tela mostrará diferentes opções de configuração e impressão. Vá até a última e mude de “1 Página por Folha” para “2 Páginas por Folha”.

4. Agora, basta clicar no botão “Imprimir” e o Microsoft Word vai entregar duas páginas por folha.

Na galeria, veja o passo a passo em capturas: