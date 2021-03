Rafael Vitti compartilha vídeo fofo de Clara Maria

03/03/2021 | 13:11



Rafa Vitti deixou toda a timeline de quem o segue nas redes sociais muito mais divertida na última terça-feira, dia 2. O marido de Tatá Werneck compartilhou um vídeo super descontraído de ninguém menos do que Clara Maria, filha do casal.

O pai que já mostrou por a mais b que é extremamente coruja, filmou a pequena deitadinha olhando para o nada e com uma carinha de super pensativo, provavelmente pensando nos boletos.

Aquele momento do dia que a gente para e lembra dos problemas da vida... no caso dela, a hora do banho que tá chegando, brincou o ator na legenda da publicação.

Os seguidores, claro, trataram de enviar diversas mensagens elogiando o quanto ela é uma fofa e a mamãe de Clara, Tatá, também tratou de comentar o vídeo postado pelo ator.

Falem que parece com Rafa agora...menina igual a mim e ainda esboçando um jeito esquisito apaixonante!