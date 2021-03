Camilla Parker Bowles diz que o sogro, príncipe Philip, melhorou ligeiramente, mas sente dor em alguns momentos

03/03/2021 | 13:11



Príncipe Philip está internado há duas semanas e está tratando um problema cardíaco. Agora, Camilla Parker Bowles, esposa de príncipe Charles, o filho de Philip, informou que o estado de saúde do marido de Rainha Elizabeth II melhorou ligeiramente, segundo informações do The Sun.

Nessa quarta-feira, dia 3, a Duquesa da Cornualha marcou presença em um centro de vacinação em Croydon, na região de Londres, na Inglaterra, e ainda disse que a família está de dedos cruzados e torcendo pela melhora de Philip. Além disso, informou que ele sente dor em alguns momentos, mas se limitou a dar apenas essas informações.

A data de hoje marca o 16º dia de internação de Philip. Ele não pode receber visitas da rainha justamente por conta das restrições impostas pela pandemia do coronavírus.

Lembrando que ele havia sido internado no hospital King Edward VII no dia 16 de fevereiro como uma medida de precaução para tratar de uma infecção - algo que foi logo esclarecido que não se tratava de Covid-19. No começo dessa semana, porém, o avô de príncipe Harry e príncipe William foi transferido para o hospital St. Bartholomew para tratar desse problema cardíaco.

Policiais continuam garantindo a segurança do marido da monarca na porta do hospital e, ainda de acordo com o jornal inglês, fãs da família real tem dado presentes e bilhetes desejando a melhora de Philip. Muito amor, né?