03/03/2021 | 13:11



Você já deve ter visto que muitos famosos estão sendo vacinados contra o novo coronavírus e a grande maioria está publicando em suas redes sociais com a intenção de incentivar mais pessoas para a vacinação.

O que foi o caso do fiel escudeiro de Silvio Santos, Roque, que está finalmente vacinado!!

A conta oficial do assistente de palco do dono do baú compartilhou um vídeo em que ele toma a primeira dose da vacina, e acredite, ele até fez um carinha de dor por ter tomado um susto com a picada. Que fofo!