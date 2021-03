Romana Novais celebra três meses de vida da filha Raika com festa intimista: - Só pra cantar parabéns com a família

03/03/2021 | 13:11



Na última terça-feira, dia 2, Romana Novais e Alok comemoraram os três meses de vida de Raika, a filha mais nova do casal que nasceu de forma prematura em dezembro de 2020. Através do Stories do Instagram a médica mostrou que, apesar de intimista, a festinha contou com bolo, docinhos e até decoração temática:

- Hoje foi mêsversário da Raika, a gente acabou de cantar parabéns para ela. Olha como está tudo lindo. Hoje o tema foi ursinhos, muito lindo. Esses docinhos dão até pena de comer, de tão lindo que é! A gente fez um pouquinho só pra cantar parabéns com a família, só a gente em casa. A gente vai dividir agora entre a minha casa e a casa da minha mãe.

A decoração contava não apenas com ursinhos e doces temáticos, mas também com diversos vasos de flores em tons de rosa - e Romana mostrou que teve até mesmo pipoca doce de leite em pó! Fofo né?