Simaria revela detalhes de sua nova casa luxuosa na Espanha e exibe item inusitado no banheiro: - Aqui você aquece o bumbum

03/03/2021 | 12:10



Que luxo! Simaria usou o Instagram na última terça-feira, dia 2, para compartilhar com os seguidores os detalhes de sua nova casa na Espanha. Na legenda da publicação, a sertaneja escreveu:

Casa nova... Meus amores, quero dividir com vocês mais uma realização de um grande sonho. Esse é o meu cantinho na Espanha, meu refúgio em Valência. Quem acompanha a nossa carreira, sabe que a nossa vida não foi fácil. Que morávamos em barraco de lona e nosso sonho era poder ter um bom banheiro em casa. Foram muitos anos de trabalho, persistência e dedicação. Agora, olhando para toda a nossa caminhada e refletindo sobre as diversas vezes que me questionei se valia a pena tanto sacrifício, eu afirmo com todas as letras: Sim! Tem um sonho? Acredite nele! Você é capaz e vai conseguir realizá-lo. Tenham a certeza que nós podemos tudo, nós podemos mais! Obrigada Deus.

Entre os vários luxos do local, um deles chamou a atenção: um vaso sanitário com aquecedor:

- Vou mostrar uma coisa massa que eu coloquei aqui em casa, que é esse vaso sanitário todo eletrizado, minha gente. Olha que massa! Aqui você liga e acende uma luzinha lá dentro, e aqui você aquece o bumbum, querida, porque eu é que não vou usar o meu banheiro no frio. Aqui, meu amor, você faz as suas coisas de bumbum quente.