Morre de Covid ex-técnico de São Bernardo FC e Santo André

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/03/2021 | 11:55



Morreu nesta quarta-feira, 3, em Manaus, no Amazonas, aos 59 anos, o técnico Ruy Scarpino. Comandante do primeiro acesso do São Bernardo FC à elite do futebol paulista, em 2010, e com duas passagens pelo Santo André (2006 e 2012). Ele estava internado com Covid-19 em Manaus, no Amazonas, onde precisou ser entubado no domingo em razão do agravamento da doença - seus pulmões estavam 80% comprometidos, segundo último boletim médico.

"Muito triste. O Ruy era um cara sensacional, pessoa sempre alegre, brincalhona. Mesmo em momentos que dentro de campo as coisas não estivessem andando e o clima pudesse estar ruim por causa dos resultados, ele estava sempre tentando mudar o rumo das coisas, alegre, divertido. Gostava de fazer peladinhas, como caneta que solta tinta. Vai deixar saudades. Vencedor, responsável pelo primeiro acesso do São Bernardo FC para a Primeira Divisão do Campeonato Paulista. Então ficam meus sentimentos para toda a família e que ele possa estar em bom lugar", disse o atual executivo de futebol do Ramalhão, Edgard Montemor Filho, que trabalhou com Scarpino no Tigre.

"Num momento difícil do Santo André (2006), íamos disputar a Série B do brasileiro e ele topou o desafio. Montou um time com base no Rio Branco E fizemos uma ótima Série B. Dedicado, respeitador e conhecedor do futebol. Vai deixar saudades", lamentou o presidente do conselho deliberativo do Ramalhão, Celso Luiz de Almeida.

Scarpino foi campeão do Paulistão e da Copa Paulista pelo Ituano, ambas em 2002, e conquistou a Série C do Brasileiro de 2003 também à frente do clube de Itu. Foi ainda tricampeão maranhense, duas vezes pelo Moto Club e uma pelo Imperatriz. Seu último trabalho foi à frente do Amazonas FC, no qual foi demitido recentemente.

Em dezembro, o Tigre havia sofrido com outra perda. O técnico Marcelo Veiga, morreu na Santa Casa de Bragança Paulista vítima da doença, após quase um mês entubado.