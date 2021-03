Inflação ao consumidor medida pela OCDE sobe 1,5% em janeiro, na comparação anual

03/03/2021 | 11:43



A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) informa que a inflação anual ao consumidor nos países do grupo subiu 1,5% em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2020, após alta anual de 1,2% em dezembro. Depois de uma reação entre dezembro e janeiro, a queda anual dos preços de energia foi menos pronunciada em janeiro (-3,9%) do que em dezembro (-6,5%), enquanto a inflação dos preços de alimentos desacelerou para alta anual de 3,1% (de 3,2% em dezembro).

Excluindo-se energia e alimentos, o núcleo da inflação na OCDE subiu 1,7% em janeiro, de 1,6% em dezembro.

Em relatório, a OCDE destaca o ganho de fôlego nos preços na zona do euro. A região da moeda comum teve alta anual de 0,9% na inflação em janeiro, após recuo de 0,3% em dezembro.