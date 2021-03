Os melhores restaurantes de Genebra, na Suíça

Redação

Do Rota de Férias



03/03/2021 | 11:48



Genebra, um dos recantos de luxo da região francesa da Suíça, é uma das principais referências gastronômicas do país. Não à toa, há mais de 20 restaurantes com estrelas Michelin espalhados pela cidade. Confira alguns deles.

Onde comer em Genebra

II Lago

Dentre eles, chama a atenção o II Lago, com panelas comandados pelo chef Saverio Sbaragli. Ali é possível apreciar bons pratos da culinária italiana acompanhado dos melhores vinhos genebrinos, franceses e também do país da bota. A casa ostenta ma estrela Michelin.

Auberge Le Floris

Com duas estrelas Michelin, o Auberge Le Floris é comandado pelo chef Claude Legras, renomado por sua culinária contemporânea e criativa, que ressalta os ingredientes sazonais e frescos. O restaurante oferece uma vista privilegiada do Lago Lemàn.

Fondue, vinho e chocolate

A gastronomia de Genebra também é celebrada em duas das maiores especialidades suíças: o chocolate e o fondue. O Favarger, um dos maiores fabricantes de chocolate do pedaço, oferece uma imersão gourmet em seus produtos de maior qualidade, em um ambiente elegante, com direito a jazz ao fundo.

O fondue, por sua vez, ganha um toque especial na região por ser feito meio-a-meio com queijos Gruyère e Fribourg Vacherin. Em Verbier, estação de esqui que fica próxima a Genebra, é possível provar a iguaria bordo de um teleférico, há aproximadamente 2.000 metros acima do solo.

A experiência fica ainda melhor quando é acompanhada de um vinho genebrino. Vale a pena provar, por exemplo, os rótulos da Le Caveau de Bacchus.

