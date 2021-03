Isis Valverde dá mais detalhes sobre o retorno de Amor de Mãe

03/03/2021 | 10:10



Antes da pandemia do novo coronavírus estourar em todo o mundo, Amor de Mãe estava fazendo muito sucesso nas telinhas da Rede Globo e as gravações tiveram que ser suspensas para evitar aglomerações e a transmissão do vírus que é tão letal. E como você viu, as próximas duas semanas vão ser exibidas algumas cenas antigas da novela para o público refrescar a memória porque novos capítulos já foram gravados.

E uma das novidades é o rumo que a personagem Betina, interpretado por Isis Valverde, vai tomar. A partir do dia 15 de março, segundo o Extra, vão aparecer os episódios em que a enfermeira vai atuar na linha de frente contra o novo coronavírus.

Também em entrevista ao Extra, Isis Valverde acabou abrindo o coração e falou sobre o que achou da mudança no enredo da trama para a sua personagem, visto que Amor de Mãe sempre tentou ficar o mais próximo possível da realidade.

- Achei muito pertinente levar a luta contra a Covid-19 para Amor de Mãe. A história sempre foi muito realista, tratando de questões do dia a dia, da vida acontecendo. Então, incluir a pandemia, que é algo que está nos ocupando até agora, faz muito sentido. Minha personagem vai ser diretamente afetada por essa parte da história. Betina vai atuar na linha de frente contra o coronavírus, e assim queremos prestar homenagem a esses profissionais que arriscam suas vidas todos os dias nessa luta.

Ainda durante o bate-papo para o jornal, a artista revelou que teve que conversar com diversos profissionais da área de saúde para entender o máximo da realidade para passar para a sua personagem na novela.

- Eu entrei em contato com profissionais de saúde que atuaram na linha de frente contra a covid e também conversei com pessoas que passaram pela doença para interpretar esse momento da Betina com o máximo de verdade possível. É uma responsabilidade muito grande falar diretamente sobre um assunto que está tomando nossas vidas até hoje.

Apostamos que Isis Valverde vai tornar essa personagem ainda mais incrível!