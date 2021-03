Testamos: por R$ 4,5 mil, mesa digitalizadora Wacom Intuos Pro M é perfeita para artistas (eu acho)

Sérgio Vinícius

A mesa digitalizadora Wacom Intuos Pro M é voltada, prioritariamente, a artistas que desejam passar para telas o que desenham a mão. Como eu não sei fazer direito um mero homem palito com papel e caneta, não explorei todas as qualidades do, ao que parece, um ótimo gadget (meu forte mesmo é o Paint e o fiel mouse velho de guerra).

Mas como o que se avalia aqui é a qualidade do eletrônico e não a obra de Sérgio Da Vinci-nicius, o que se vê é uma mesa que reflete exatamente o que se deseja desenhar – ou realizar, de forma geral. Todos os meus desenhos ficaram similares ao que eu faria em papel – o que, grosso modo, é exatamente o oposto idealizado em minha cabeça.

Um cavalo fica muito parecido com uma bota ortopédica. Um clássico desenho de casa, árvore e sol se assemelha, demais, a um borrão multicolorido. Praticamente um teste de Rorschach, para algum desavisado.

Entretanto, as qualidades da Wacom Intuos Pro M estão além da reprodução do usuário, que se aplica em telas. Ela é compatível com, além de Windows e Mac, smartphones. Tem suporte a Bluetooth e trabalha bem em qualquer que seja a conexão. Sua alimentação é via porta USB do computador.

Antes de iniciar seu uso, a formatação da mesa é bem simples. Basta conectá-la ao computador e baixar driver e o programa específico. Depois de instalados, há a possibilidade de criar artes facilmente. Até mesmo a escolha da mão a ser usada é bastante simples. Sempre bom perceber que há quem se preocupe com o bem-estar de canhotos (ao contrário da indústria de abridores de lata e de tesoura).

Feito isso, basta abrir o programa de desenho e trazer à tona toda sua veia artística (ou fazer o que eu fiz – coisas muito parecidas, em geral, com ximporinfolas). É necessário uma leve curva de aprendizado para dominar a Wacom Intuos Pro M (como se eu tivesse chegado próximo a isso, claro). De qualquer forma, é necessário manipular a caneta com muita leveza e não encostar na mesinha digitalizadora para que o resultado saia decente (como se eu tivesse chegado próximo a isso, claro²).

O ponto positivo é que há uma série de personalizações que pode-se realizar durante o uso da mesa. Com isso, é possível deixar o gadget bastante customizado e, assim, o que aparece em tela sair o mais próximo possível do que se deseja. Há, por exemplo, a possibilidade de calibrar a caneta para que as formas se adequem aos movimentos do usuário – a grosso modo, de forma semelhante ao que se faz em um mouse, ajustando, por exemplo, velocidade de resposta.

Para quem ainda está entrando (ou vai entrar) no mundo das mesas digitalizadoras, algo bastante recomendado é explorar o site da Wacom dedicado ao assunto – ele está aqui. Nele, há tutoriais, dicas, informações gerais sobre as diferenças entres os diferentes gadgets da marca. Como R$ 4.500 é um belo investimento, o ideal é dominar e entender tudo o que a mesa digitalizadora oferece para que seja um dinheiro bem gasto (a não ser que você seja um milionário excêntrico ou o Romero Brito – o que dá quase na mesma, como se sabe).

Raio-X

Wacom Intuos Pro M

Dimensões (LxAxP, em cm): 33,8 x 0,8 x 21,9

Área ativa (em cm): 22,4 x 14,8

Peso: 700 gramas

Cor: preto

Caneta: Wacom Pro Pen 2

Suporte de caneta: com 6 pontas padrão, 4 pontas de feltro

Conectividade: USB para PC e Mac; Bluetooth para conexão sem fio com PC ou Mac; Bluetooth LE para conexão sem fio com dispositivos móveis

Pontos positivos: todos estão aqui

Pontos negativos: não sou capaz de opinar

Preço médio: R$ 4.500

