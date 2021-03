03/03/2021 | 09:10



Depois que Karol Conká saiu do Big Brother Brasil 21, a casa ficou um pouco mais harmoniosa e com menos confusão. Mas isso não quer dizer que não teria mais eliminações do confinamento, não é mesmo!?

E nesta terça-feira, dia 2, aconteceu mais um paredão na casa mais vigiada do Brasil e o público de casa teve que escolher entre Arthur, Projota e Lumena para ter que tirar um da corrida pelo um milhão e meio de reais do programa.

E quem acabou levando a pior no quinto paredão do Big Brother Brasil 21 foi Lumena, que recebeu 61,31% dos votos. E agora, para quem vai a sua torcida?