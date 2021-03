Toyota Etios sai de linha em abril no Brasil

Leo Alves

Do Garagem360



03/03/2021 | 09:48



O Toyota Etios vai sair de linha no Brasil. Na última terça-feira (2), a marca japonesa confirmou o fim das vendas das carrocerias hatch e sedã do modelo a partir de abril. Dessa forma, está encerrada a trajetória de nove anos do carro no País.

Toyota Etios sai de linha

Entretanto, mesmo com o fim do ciclo no mercado brasileiro, o Etios não deixará de ser fabricado. A produção será reduzida, mas seguirá ativa para atender os mercados de exportação – Argentina, Peru, Paraguai e Uruguai.

Segundo a Toyota, o fim das vendas do compacto foi motivado pela introdução de um novo modelo, que fez com que fosse necessário um ajuste no volume de produção da fábrica de Sorocaba (SP). Trata-se do novo Corolla Cross, SUV derivado do sedã médio e que será apresentado ainda durante março.

Sem o Etios, a empresa japonesa passa a ter apenas o Yaris como modelo compacto, vendido também nas carrocerias sedã e hatch. Ele também se tornou o modelo mais acessível da marca no País, e deve seguir neste posto nos próximos anos.

Vendas Etios

Lançado no Brasil em setembro de 2012, o Toyota Etios teve cerca de 620 mil unidades vendidas no mercado brasileiro, considerando as duas carrocerias. Para o exterior, foram mais de 180 mil unidades do modelo.

Neste ano, entretanto, o carro já sentia o peso da idade. O modelo hatch vendeu apenas 588 unidades em janeiro e fevereiro, enquanto que o Chevrolet Onix vendeu mais de 20 mil unidades no mesmo período. O Etios Sedan teve ainda menos carros vendidos em 2021, fechando o bimestre com 463 emplacamentos. Líder do segmento de sedãs compactos, o VW Voyage vendeu 4.299 unidades no mesmo período.