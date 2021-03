03/03/2021 | 08:10



No dia 2 de março morreu Bunny Wailer, um dos ícones da história do reggae. Ele nos deixou aos 73 anos de idade, em Kingston, na Jamaica.

O empresário do músico, Maxine Stowe, confirmou a informação ao site da BBC, mas a causa da morte não foi divulgada. Ele estava internado desde julho de 2020 após sofrer um derrame.

Bunny era amigo de infância de Bob Marley, sendo que os dois fundaram o grupo The Wailers junto com e Peter Tosh em 1963. Ele ficou no grupo até 1975. Depois disso, Bunny começou sua carreira solo e gravou álbuns importantes.