Falta de doses breca vacinação em Santo André e São Caetano

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



03/03/2021 | 07:00



As cidades do Grande ABC já esbarram na falta de doses para seguir na campanha de imunização de idosos de 77 a 79 e o reforço em pessoas com mais de 90 anos e profissionais de saúde. Ontem, Santo André suspendeu o agendamento porque atingiu a capacidade da vacinação – as doses para quem conseguiu se inscrever serão aplicadas a partir de hoje. São Caetano, que ontem passou a imunizar os munícipes no Estádio Anacleto Campanella, também suspendeu o agendamento por falta de imunizante para toda faixa etária de 77 a 79 anos.

Em Santo André serão aplicadas 3.200 doses em pessoas de 77 a 79 anos a partir de hoje, o que contempla 37% desta faixa etária. O agendamento do reforço para quem tomou a primeira dose segue aberto no site psa.santoandre.br/vacinacovid.

Em São Caetano, as vagas para 77 a 79 anos foram encerradas e o grupo dessa faixa etária será imunizado até sexta-feira. Segundo a Prefeitura, as doses que chegaram correspondem a 77% do grupo, cerca de 1.000. Quem não conseguiu realizar agendamento será imunizado assim que chegarem novas doses da vacina.

A Prefeitura de São Bernardo inicia hoje a vacinação em idosos de 77 a 79 anos. O agendamento deve ser feito no site https://vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br/VacinaSBCProd/servlet/iniciofaixaetaria77. O município vacina também idosos de 80 a 84 anos, além de aplicar segunda dose nos profissionais de saúde, de acordo com o registro de classe.

Idosos acima de 80 anos seguem sendo protegidos em Diadema. De acordo com a Prefeitura, a partir de hoje a cidade amplia a imunização para pessoas entre 77 e 79 anos, mediante agendamento prévio nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Segue também vacinando com primeiras doses trabalhadores da saúde da rede privada/autônomos.

Ribeirão Pires vacina pessoas com 79 anos ou mais e, segundo o Paço, há doses para vacinar toda população dessa faixa etária. De acordo com a Prefeitura, há possibilidade de abrir a vacinação para pessoas de 77 e 78 anos a partir de hoje.

Rio Grande da Serra está aplicando primeiras doses em pessoas acima de 75 anos, além da segunda dose nos idosos acima de 85 anos. De acordo com a Prefeitura, as doses no município são suficientes para vacinar esses grupos.