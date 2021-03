Coronel Nery deixa o comando da PM na região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/03/2021 | 07:00



O coronel Renato Nery Machado deixou ontem o comando do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pela PM (Polícia Militar) do Grande ABC. Em seu lugar assume Marcos de Paula Barreto, promovido ao posto de coronel na última segunda-feira.

Nery deixa o comando da PM na região após um ano e nove meses. Ele vai assumir o CPI-2 (Comando de Policiamento do Interior), responsável pelo monitoramento em toda a região de Campinas. “Tivemos com o Diário uma parceria muito boa para dar transparência e prestar contas à comunidade”, afirmou o comandante.

O oficial avaliou como natural a movimentação no Estado e elogiou seu sucessor. “É uma pessoa fantástica, que vai fazer um grande trabalho. Sempre tive o sonho de comandar a região de Campinas e agora vou para onde meu pai também atuou”, completou. “Saio um pouco triste porque a equipe da PM no Grande ABC é fantástica. Com as estratégias conseguimos reduzir os índices criminais. Saio com a sensação do dever cumprido”, concluiu.

Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa da SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado de São Paulo, a troca faz parte de mudanças estratégicas implantadas pelo comando da instituição, em razão das promoções de novos coronéis na PM, e que envolve mudanças também no comando de outras regiões.

O coronel De Paula é bacharel em direito, especialista em direito público e privado, mestre em ciências policias e segurança da ordem pública e doutor em ciências policias e segurança da ordem pública.