Contrários a Cicote na FUABC têm ligação estreita com Morando

Raphael Rocha



03/03/2021 | 04:43



Os dois únicos integrantes do conselho de curadores da FUABC (Fundação do ABC) que votaram contra a indicação do vereador licenciado Almir Cicote (Avante), de Santo André, para ser diretor da Central de Convênios têm passado político de estreita ligação com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

Atual vice-presidente da FUABC, Luiz Mario Pereira de Souza Gomes foi alçado à condição de procurador-geral do município de São Bernardo assim que Morando se tornou prefeito, em 1º de janeiro de 2017.

Responsável pela defesa dos interesses da Prefeitura, chegou à FUABC com objetivo de aplacar crise dentro da instituição devido à ação da PF (Polícia Federal) contra o então presidente da entidade, Carlos Maciel. Advogado, Maciel também nutria proximidade com Morando – era o secretário de Assuntos Governamentais – e tinha sido indicado pelo tucano após pressão de Morando para encurtar o mandato de Santo André à frente da organização social.

Maciel responde, assim como Morando, a denúncia movida pelo MPF (Ministério Público Federal), acusado de firmar contratação emergencial, sem licitação, com empresas de seu genro, Fábio Mathias Favaretto. Um desses contratos envolvia fornecimento de alimentação para a rede hospitalar de São Bernardo, gerenciada pela FUABC.

No lugar de Maciel como presidente da FUABC, Luiz Mario se enraizou. Após cumprir o mandato-tampão, foi reconduzido, de forma definitiva, para dirigir a Fundação. Hoje ele é vice-presidente, se beneficiando de pressão para ficar na função, já que, pelo rodízio adotado pelas cidades mantenedoras da FUABC, Santo André deveria estar com a vice-presidência.

O segundo conselheiro a votar contra a indicação de Cicote foi Wagner Kuroiwa. Especialista em saúde pública e em direito sanitário pela USP (Universidade de São Paulo), Kuroiwa também é conhecido por ser artista plástico.

No meio político, Kuroiwa sempre foi alinhado com Morando. Em 2013, foi indicado pelo então deputado estadual para ser secretário de Desenvolvimento Econômico de Diadema no governo do recém-eleito prefeito Lauro Michels (PV). À ocasião, Lauro e Morando estavam alinhados politicamente – hoje os dois são adversários. Kuroiwa foi secretário por seis meses. Com Morando como prefeito, Kuroiwa foi diretor da vigilância sanitária e vice-presidente da FUABC.



CONSELHO

O conselho de curadores da FUABC é formado por 21 integrantes. São quatro nomes de cada um dos três municípios mantenedores – dois da prefeitura, um do conselho de saúde local e um da câmara.

Há ainda figuras ligadas à FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) – de alunos, ex-estudantes, funcionários e professores (confira a arte abaixo com todas as indicações vigentes no conselho).