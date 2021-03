Região terá 110 leitos de UTI custeados pelo Estado

Yara Ferraz



02/03/2021 | 21:48



A região conseguiu o custeio de 110 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), destinado a pacientes em estado grave de Covid-19, pelo Estado. Os equipamentos começam a ser montados a partir de amanhã em Santo André, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires. A expectativa é de que o início do funcionamento ocorra até este fim de semana.

“Há pouco mais de uma hora tive a confirmação oficial por parte do Estado, A partir de amanhã, as cidades começam a montar essas 110 leitos que serão custeados por 90 dias pelo Estado. São leitos de UTI, que apesar de ficarem em Santo André, São Caetano, Ribeirão e Diadema, vão atender as sete cidades. É uma boa noticia. Os secretários vao ter essa tarefa montar os leitos quanto antes”, afirmou o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal Paulo Serra (PSDB).

Em reunião por vídeoconferência com 600 prefeitos do Estado, realizada durante a tarde, o governador João Doria (PSDB) fez um diagnóstico dos municípios. A previsão é de amanhã ocorra anúncio de entrada na fase vermelha para todo o Estado.

“O momento é de união e mobilização diante de uma circunstância gravíssima como essa. As duas piores semanas desde o início da pandemia estão por vir, nós temos que estar preparados. Não podemos estar ausentes, indiferentes, tratarmos isso com frieza ou debaixo de pressões que não sejam exclusivamente pela proteção à vida”, disse Doria.