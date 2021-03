Abel Ferreira confirma escalação alternativa no clássico com o Corinthians

02/03/2021 | 21:10



O técnico Abel Ferreira cumpriu a promessa e vai escalar um time alternativo na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, diante do Corinthians, às 19h, na Neo Química Arena. Apenas o zagueiro Luan, presente entre os titulares que venceram o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pela primeira partida de decisão da Copa do Brasil, deverá estar em campo nojogo válido pela segunda rodada.

Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Gómez, Kuscevic, Alan Empereur, Matías Viña, Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony, Wesley, Gabriel Veron e Luiz Adriano ainda não foram inscritos no Paulistão. Todos estão sendo poupados para o segundo duelo com o Grêmio, domingo, às 18 horas, no Allianz Parque, quando um empate vai garantir o título para o elenco alviverde.

Sem os protagonistas do elenco em ação, o Palmeiras pode entrar em campo com a seguinte escalação: Vinicius Silvestre (Jailson); Breno Lopes, Luan, Renan e Victor Luis; Danilo, Gabriel Menino (Esteves) e Gustavo Scarpa; Lucas Lima, Willian e Gabriel Silva.

Por causa da final na Copa do Brasil, a diretoria do Palmeiras tentou adiar o clássico, mas o seu pedido não foi atendido pela Federação Paulista de Futebol. O time de Abel Ferreira está no Grupo C do Estadual, que tem a liderança do Ituano, com três pontos ganhos. Novorizontino e Red Bull Bragantino somam um ponto cada.