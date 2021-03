Obituário - 3 de março de 2021

Vinícius Castelli

SANTO ANDRÉ

Maria Cacilda Segalla Menegatti, 95. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério Jardim do Ypê, em Bauru (São Paulo).

Deusdete Bonfim da Silva, 86. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Mituro Setogutti, 86. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Parque Industrial, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Conceição da Silva Vaz, 85. Natural de Caculé (Bahia). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 28, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoela Pelegrino Ribeiro, 85. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Matarazzo, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel da Conceição Pires Siqueira, 83. Natural de Portugal. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Cemitério Parque do Jaraguá, em São Paulo, Capital.

Tesserolo Moliner, 81. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Mauá. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jandira Rodrigues Cagnun, 72. Natural de Capuava, em Santo André. Dia 28, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Efrain Del Carmen Fuentealba Martinez, 72. Natural do Chile. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iranice Ferreira França, 68. Natural de Itabuna (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cecília Martins Teixeira, 67. Natural de Porecatu (Paraná). Residia no Parque Novo Oratório, em Mauá. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Itchikawa, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Doniste Henrique Santos, 36. Natural de Leme (São Paulo). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Comerciante. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gerson Martins Pierre de Souza, 22. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Autônomo. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iria da Graça Souza, 78. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Yokiye Nakamatu, 78. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Luzia Neta Silva, 76. Natural de Portalegre (Rio Grande do Norte). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Lourenço, 68. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ivone Amaral Batista Deliborio, 62. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia no Sítio Oratório, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Leilda Ramos Novais Faria, 60. Natural de Palmeiras (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Viana Martines, 58. Natural de Santo André. Residia n bairro Santa Maria, em Santo André. Modelador. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jurandy Santos Barreto, 56. Natural de Mucurici (Espírito Santo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Manobrista. Dia 28. Jardim da Colina.

Rosemeire das Graças Azpilicueta Minguini, 22. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Analista de produção. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

Lázaro Antonio de Souza, 77. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Dulcemar Gerbelli, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Joceli Jorge Ribeiro, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Cristina Aparecida Santos Rigon, 43. Natural de Sant André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Clotilde Nunes, 94. Natural de Luis Gomes (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



M A U Á

Francisca Alves da Silva, 92. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Maria dos Reis Morais, 92. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Matilde dos Santos Lima, 90. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Francisco José dos Santos, 90. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Natanael Cordeiro, 82. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jaime Nakamura, 75. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Geraldina Alves da Silva, 72. Natural de Almino Afonso (Rio Grande do Norte). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Laudelina Geralda da Silva, 72. Natural de Rio Casca (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Regina Célia Gonçalves, 71. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Gilberto Monteiro, 63. Natural de Guaíra (São Paulo). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Edson Lopes da Silva, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Filomena Nina Alves Custódio, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Aluisia Albuquerque Lima, 56. Natural de Teixeira (Pernambuco). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Tanise Ferreira Silva, 32. Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Kezin Yuri Sena Gomes, 18. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Edna Maria Vieira Auriani, 67. Natural de Malhador (Sergipe). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 28, em Santo André. Cemitério Parque das Paineiras, em Taubaté (São Paulo).