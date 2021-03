Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/03/2021 | 19:36



A vereadora Suely Nogueira (Podemos) renunciou nesta terça-feira (2) ao espaço dentro da comissão de finanças e orçamento, uma semana depois que a Justiça de São Caetano determinou a reformulação do bloco por falta de paridade partidária.

Na semana passada, a juíza Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima, da 6ª Vara Cível de São Caetano, concedeu pedido de liminar formulado pelo PSD municipal e pelos vereadores pessedista César Oliva e Ubiratan Figueiredo, para que a presidência da Câmara inserisse um dos parlamentares do partido na comissão de finanças e orçamento.

Suely encaminho carta de renúncia à mesa diretora alegando motivos pessoais.

Caberá à mesa a indicação de nova figura para a comissão de finanças. O setor é presidido pelo vereador Caio Salgado (PL) e conta com os parlamentares Daniel Córdoba (PSDB), Beto Vidoski (PSDB) e Gilberto Costa (Avante), líder do governo de Tite Campanella (Cidadania) na casa.

Na sequência, foi eleita para compor a terceira secretaria da mesa diretora, no lugar de César Oliva, integrante da bancada de oposição à gestão de Tite. O pessedista havia renunciado à função. Foi a terceira mudança na vaga, uma vez que Thai Spinelli (Novo), eleita para a cadeira na primeira sessão do ano, pediu para se desligar da mesa. Thai se declara independente no Legislativo.