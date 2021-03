ANTT informa que vai atualizar na quarta-feira, 3, a tabela de preços mínimos

02/03/2021 | 17:40



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou nesta terça-feira, 2, em nota, que vai atualizar na quarta-feira, 3, a tabela de preços mínimos de frete rodoviário de cargas. O reajusto será dado "considerando a variação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 10% em relação ao preço considerado na planilha de cálculos da Política Nacional de Pisos Mínimos de Frete (PNPM)", afirmou a ANTT.

A tabela é reajustada a cada seis meses ou quando a variação do preço do diesel for igual ou superior a 10%.

O reajuste anterior da tabela, de 2,51%, foi publicado em 19 de janeiro. Depois dessa data, o preço do diesel foi reajustado quatro vezes pela Petrobras.

Na segunda-feira, a estatal elevou o preço do combustível em R$ 0,13 por litro, para R$ 2,71, alta de 5%. Com o novo aumento, a alta acumulada no preço do diesel no ano é de 33,9%.

De acordo com a agência reguladora, as alterações vão considerar o valor do óleo diesel S10, apurado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

A atualização semanal da ANP, divulgada na segunda-feira, mostrou que o preço médio do diesel no Brasil foi de R$ 4,25 por litro no período entre 21 e 27 de fevereiro.