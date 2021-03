Giovanna Ewbank revela que chorou durante todo o primeiro mês de amamentação de Zyan

02/03/2021 | 17:10



Giovanna Ewbank montou um vídeo em seu canal oficial no YouTube com algumas perguntas que os fãs fizeram sobre a maternidade e ela contou que os filhos, Titi de sete anos de idade, Bless de seis anos de idade e o caçula, Zyan, de seis meses de vida, acabaram fazendo com que ela desse mais importância para as coisas simples d vida.

- Tudo é muito legal em ser mãe. Até as partes mais difíceis. A ingenuidade e o seu humano puro que são as crianças nos ensinam demais. A gente vê que não preciso muito para ser feliz. Tudo fica mais simples e mais feliz Vejo muito através dos meus filhos. Eles ficam felizes com um simples caminhar descalços na grama.

Além disso, a esposa de Bruno Gagliasso comentou sobre o seu período de puerpério e explicou que se sente confortável em falar sobre isso porque diferente de muitas mulheres, ela não sofreu com essa etapa.

- Fico sempre meio com medo de falar sobre isso porque sei quão difícil é para algumas mulheres. Eu não posso mentir que foi difícil e dolorido. Para mim tanto a gestação, o parto, o puerpério e a amamentação foram muito bons e prazerosos. Não senti dificuldade e dor em nenhum momento. Lógico no primeiro mês a ente fica muito emotiva, mas é uma emoção de amor e felicidade. Durante o primeiro mês, toda vez que eu ia dar de mamar eu chorava. Mas não era choro de dor. Era de amor!

Apesar de antes de Zyan chegar, Gioh já tinha adotado Titi e Bless, mas com a chegada do novo bebê a experiência foi um pouco diferente. A apresentadora contou os desafios e revelou que simplesmente tem amado essa nova vivência.

- É a primeira vez que tenho um bebê de meses em casa. Não tenho do que reclamar. Está sendo muito maravilhoso. Não imaginava como eu poderia ser feliz cuidando de um bebê. O Zyan é muito legal e divertido. É um bebê que quase não chora, está sempre rindo e feliz. Ao mesmo tempo são três crianças com idades diferentes, demandas diferentes e processos diferentes. A Titi já alfabetizou, o Bless está começando a alfabetizar, o Zyan ainda não fala... São três idades que precisam de suporte diferente. As vezes acho que não vou dar conta de tudo e no dia seguinte eu já estou: 'Nossa, dava para ter mais um!'.

Que fofa e que legal que esse novo momento está sendo incrível para ela, né!?