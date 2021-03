Meghan Markle usa vestido de 30 dólares ao aparecer em videochamada

02/03/2021 | 17:10



Meghan Markle teve mais um momento plebeia e bem gente como a gente, e sem querer, ajudou a impulsionar as vendas de uma loja de roupas!

Tudo começou na participação da duquesa no programa The Late Late Show, de James Corden, durante a entrevista dada por seu esposo, o Príncipe Harry. Em certo momento da atração, Harry faz uma vídeo chamada com ela no celular, e a atriz aparece usando um vestido azul de mangas bufantes.

Mesmo aparecendo apenas uma parte da peça, uma fanpage de Meghan no Instagram encontrou qual seria a marca do vestido e publicou o link para os seguidores. O valor do vestido era de apenas 30 dólares, o equivalente a 170 reais. A marca Velvet Torch acabou confirmando que realmente era o mesmo vestido, e que todo o seu estoque se esgotou pouco tempo depois da publicação. Isso é que é sucesso!

Meghan pede 12 milhões após vencer processo contra jornal

Apesar de usar vestidos acessíveis, Meghan pediu 1 milhão e meio de libras esterlinas, ou seja, 12 milhões de reais, em custos legais após vencer o processo contra o jornal Mail on Sunday, acusado por ela de violação de privacidade, de acordo com a Reuters. Meghan processou o veículo por uma publicação feita em 2018, onde foram publicados trechos de uma carta escrita à mão por ela e enviada ao seu pai, Thomas Markle.