Morre Bunny Wailer, fundador do Bob Marley & The Wailers

02/03/2021 | 17:02



A lenda jamaicana do reggae conhecido no mundo como Bunny Wailer morreu nesta terça-feira, 2, aos 73 anos, no Andrew's Memorial Hospital em Kingston. A informação foi passada pela ministra da Cultura da Jamaica, Olivia Grange, em um comunicado. Ela não especificou a causa da morte do percussionista e cantor, que, ao lado de Bob Marley e Peter Tosh, fundou o grupo The Wailers.

O empresário de Wailer, Maxine Stowe, informou ao Jamaica Observer que o músico morreu por volta das 8h e que estava internado desde julho de 2020. Ele ainda estava em recuperação de um segundo derrame que sofreu no ano passado. Bunny Wayler venceu três Grammys na década de 1990. Nascido Neville Livingston, seu apelido Bunny Wailer foi dado pelo amigo Bob Marley. Irmãos postiços na infância, após o casamento dos pais deles, eles fizeram suas primeiras gravações nos anos 1960 com o também amigo Peter Tosh.

O trio seguiu junto até 1973, quando Wailer saiu da banda para se dedicar à carreira solo. Em 2017, o governo da Jamaica concedeu uma Ordem de Mérito a Wailer por sua contribuição à cultura local. Seu último lançamento foi o disco Dub Fi Dub, de 2018. Em fevereiro de 2019, a Jamaica voltou a reconhecer o artista por sua contribuição à música local com o Reggae Gold Ward. Bunny Wailer era casado com Jean Watt, também conhecida como Sister Jean.