Dayane Mello não vence 'BBB' italiano, mas agradece brasileiros

02/03/2021 | 16:39



A final do Gran Fratello VIP, o BBB Itália, aconteceu na noite de segunda-feira, 1º. A brasileira Dayane Mello era uma das finalistas, porém não foi a campeã do reality show italiano.

A modelo não superou o seu 12º paredão contra o participante Pierpaolo Pretelli e acabou sendo eliminada. O vencedor do programa foi o influenciador digital Tommaso Zorzi.

Confinada desde setembro do ano passado, a brasileira foi escolhida como primeira finalista do reality com a ajuda de mutirões de votos de brasileiros, após sofrer xenofobia, machismo e bifobia na casa.

No Twitter, Dayane compartilhou um vídeo em agradecimento aos fãs brasileiros. "Oi, Brasil. Estou muito orgulhosa de ser brasileira. Quero realmente agradecer todas as mensagens de amor e carinho, por tudo aquilo que fizeram por mim, quando estava dentro da casa. Muito obrigada, do fundo do coração, vou ser eternamente grata", disse ela.

Durante o dia de ontem, as hashtags "Dayane Mello campeã" e ''BBB Itália" ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter. A modelo recebeu, inclusive, apoio de personalidades brasileiras reconhecidas na mídia e ex-BBBs.

"Hoje temos uma brasileira na final do 'BBB Itália'. Foi mega discriminada. Pra quem quiser, tô twitando como votar", escreveu Tatá Werneck no Twitter. "Vamos lá votar na nossa conterrânea, que está sofrendo tanto preconceito de tantas formas, para ser campeã do 'BBB' da Itália e deixá-los com a cara no chão?", pediu a ex-BBB Flayslane.

Trajetória de Dayane Mello

Além de ser alvo de ataques na casa, a catarinense enfrentou outras dificuldades durante o reality. No início deste mês, o irmão dela morreu em um acidente de carro em Santa Catarina. Ela acompanhou o velório de dentro do programa, por chamada de vídeo.

Outra questão também foi a repressão que ela sofreu quando se assumiu bissexual ao vivo no programa, na semana passada. Outros jogadores acusaram a modelo de usar a sexualidade como estratégia para vencer o reality - o público brasileiro comparou a reação ao que aconteceu com Lucas Penteado no BBB 21.

Dayane Melo recebeu tanto apoio de seus conterrâneos que até acabou mobilizando uma rivalidade entre os telespectadores italianos e brasileiros. No Paredão da semana passada, os estrangeiros fizeram mutirão para eliminar Gilberto e fortalecer Karol Conká como forma de vingança, porém Karol acabou sendo eliminada de qualquer forma.