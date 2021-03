Alan Aal admite necessidade de reforços no Guarani após derrota na estreia

02/03/2021 | 16:15



Após a derrota por 3 a 0 para o Ituano, na estreia do Guarani no Campeonato Paulista, no Brinco de Ouro da Princesa, o técnico Alan Aal admitiu a necessidade da chegada de reforços. O treinador evitou apontar as posições carentes, mas revelou estar em contato com a diretoria para conseguir qualificar o elenco visando buscar uma vaga nas quartas de final do torneio.

"Obviamente que a gente está atento a algumas situações e nós temos que ter equilíbrio. Temos uma sequência pela frente, e eu costumo falar que o campo nos direciona muito, em questão de contratação, em questão de rendimento, em questão de algumas surpresas que podem acontecer positivamente. Então a gente vem conversando com a diretoria, dentro da nossa possibilidade, a gente vai procurar algumas soluções não somente dentro do elenco, mas também naquilo que o mercado pode nos oferecer', revelou o treinador.

O Guarani, até o momento, fechou a chegada de nove reforços. São eles: o goleiro Rafael Martins, o lateral-direito Éder Sciola, os zagueiros Airton e Thales, os volantes Bruno Reis, Andrigo e Rodrigo Andrade, o meio-campista Tony e o atacante Júlio César.

"Acho que nós temos que priorizar o coletivo. Não se ganha jogo só priorizando o setor ofensivo e também não se ganha jogo só priorizando o setor defensivo. Acho que a gente precisa buscar esse equilíbrio", explicou o treinador.

Alan Aal tem pouco tempo para recuperar a confiança dos jogadores. Isso porque o Guarani volta a campo nesta quinta-feira, às 16h45, para enfrentar o Botafogo, em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz.