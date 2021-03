R$ 4 mil de desconto: Vaio faz promoção em suas linhas de notebook

Da Redação

A Vaio está com promoções em suas linhas de notebooks. Até 31 de março, 11 modelos podem ser adquiridos na loja da empresa com descontos que variam entre R$300 a R$3.770. E, de acordo com a forma de pagamento, há ainda mais abatimento do valor total – 5% para boleto e 10% para PIX.

Entre os notebooks em promoção está o ultracompacto Vaio FE14 com processador Intel Core i3 ou Intel Core i5 de 10ª geração, tela de 14 polegadas Full HD e antirreflexiva, bordas finas, memória RAM de até 12GB, e tecnologia antiderramamento de líquido.

Normalmente, o modelo que está disponível nas cores chumbo escuro e branca, custa R$4.099. Na promoção ele sai por R$3.799, se for pago com boleto o preço cai para R$3.609,05 e, por PIX, com mais 10% de desconto, vai para R$3.419,10, um desconto de R$ 4679,90 frente ao preço normal de venda.

Desconto ainda maior tem o Vaio FE15 Intel Core i5 de 10ª geração, com SSD de 256 GB, 8GB de RAM, tela de 15.6’’ e teclado retroiluminado. Nessa promoção, o modelo passa de R$5.299 para R$4.669 no cartão, para R$4.435,55 no boleto, ou ainda a R$ 4.202,10 no PIX. Os descontos vão de R$630,00 a R$1096,90, dependendo da forma de pagamento.

Outra oportunidade é o Vaio SE14. Disponível na cor cinza, com processador Intel Core i5 de 8ª geração, memória RAM de 8 GB, SSD de 256GB e teclado padrão, o modelo que normalmente custa R$ 8.999 pode ser adquirido por R$ 5.229 no cartão, por R$ 4.967,55, no boleto e por R$ 4.706,10 com pagamento pelo PIX, descontos de, respectivamente, R$3.770, R$4.031,45 e R$4.292,90.