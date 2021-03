Silvio Santos ordena pagamento imediato de dívida de dois milhões de reais

02/03/2021 | 16:11



Como você viu aqui no ESTRELANDO, até os famosos acabam de endividando e esquecendo de pagar algumas despesas que têm. O que é o caso de Silvio Santos que estava com os impostos de 2020 do seu hotel Jequitimar atrasados.

O caso estava correndo no Foro de Guarujá do Tribunal de Justiça de São Paulo e a assessoria do SBT acabou notificando a imprensa nesta terça-feira, dia 2, sobre o assunto e em um comunicado eles escreveram que o apresentador determinou que fosse realizado o pagamento do IPTU atrasado:

O empresário Silvio Santos, ao tomar conhecimento do assunto relacionado ao IPTU do Hotel Jequitimar/Guarujá, determinou que fosse realizado, de imediato, o seu pagamento e a sua respectiva regularização perante a Municipalidade local, reforçando sua premissa básica de respeito às obrigações tributárias pessoais e de suas empresas. Por fim, cumpre esclarecer que a incumbência pelo cumprimento de tais obrigações são da inteira e exclusiva responsabilidade da empresa Sisan ? Empreendimentos Imobiliários Ltda. O pagamento foi realizado na data de hoje.

E para quem não sabe, o valor estava entre dois milhões de reais, segundo o que foi noticiado por Alcelmo Gois, do jornal O Globo. Será que ele ainda teve que enfrentar alguns juros?