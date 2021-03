Giovanna Chaves compartilha foto ao lado de ex e fãs detonam

02/03/2021 | 16:11



Giovanna Chaves deu o que falar nas redes sociais na última segunda-feira, dia 1 porque foi alvo de diversas críticas de seus próprios fãs e seguidores. Tudo porque a cantora postou uma foto com um antigo affair e ao abrir uma caixinha de perguntas, uma fã escreveu:

O menino já tá com outra e você postando coisa beijando ele, que falta de respeito e de senso!

A atriz até então tentou esconder o rosto do rapaz, mas alguns seguidores não dormiram no ponto e foram atrás julgando que seria ou João Guilherme, que atualmente namora Jade Picon, ou Gabriel Nunes Simões, que também está atualmente comprometido.

Não gostando do comentário feito em sua caixinha de pergunta, Giovanna tentou rebater e escreveu:

Se eu tivesse algum problema, sentimento, eu evitaria ao máximo tocar no assunto, mas para mim trabalho é trabalho. E vocês sabem que minhas músicas falam do que eu já vivi. Não sei porque vocês insistem em ficar vindo no meu perfil criar caso. Lá fora fazem e acham o máximo. Deixa eu escrever sobre meu passado em paz. Monetizar em cima dos meus ex-amores.

Eita! Você acha que o posicionamento dela está certo?