Netflix confirma segunda temporada da série brasileira 'Cidade Invisível'

02/03/2021 | 16:10



Boa notícia para os fãs de Cidade Invisível! Nesta terça-feira, dia 2, a Netflix confirmou a segunda temporada da série em um vídeo divertido, estrelado por Marco Pigossi, protagonista da trama. Parceria da Prodigo Filmes com a Netflix, a história traz personagens inspirados no folclore brasileiro enquanto um fiscal ambiental tenta descobrir os verdadeiros motivos da morte de sua esposa.

Na primeira temporada, o criador e co-produtor Carlos Saldanha - conhecido pelas franquias A Era do Gelo, Rio e O Touro Ferdinando, criou uma porta para o mundo invisível no Rio de Janeiro. Na próxima temporada, entretanto, Saldanha planeja explorar outra região do país. O elenco ainda não está confirmado, mas promete trazer novidades.

Alessandra Negrini, Jessica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Julia Konrad, José Dumont e Manu Dieguez também fizeram parte da primeira temporada da série.