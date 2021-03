Em 'Histórias do Violão', Yamandu Costa busca origens do tradicional instrumento

02/03/2021 | 15:56



Uma instigante e deliciosa jornada por diversos locais e países, mas, com um propósito além da satisfação da viagem. De carona com o músico Yamandu Costa, o público vai conhecer e se deliciar com as mais incríveis histórias sobre o instrumento musical que ele tanto domina. Na série Histórias do Violão, que estreia nesta terça-feira, 2, às 21h30, no canal de Music Box Brazil, o violonista sai em busca de curiosidades e raízes do violão.

Em cada um dos nove episódios, Yamandu Costa se aventura pelo mundo e passa por cidades do Japão, Espanha e América do Sul e, em cada uma, conversa com músicos profissionais e amadores, e ainda visita lojas e fábricas do instrumento musical. Em material visual e sonoro, o multi-instrumentista faz um registro pessoal, rodando pelos locais sem um roteiro prévio.

Na cidade espanhola de Cuenca, por exemplo, Yamandu tem a oportunidade de ter em mãos e poder dedilhar um modelo clássico da marca Vicente Carrillo, que construído há apenas algumas horas. Em Buenos Aires, o público pode observar Yamandu aprendendo diferentes marcações rítmicas do tango em violão de seis cordas. Nesse local, vai conhecer o músico amador Hugo Rivas, que se divide entre as apresentações nas ruas e a atividade de cabeleireiro. Na troca de experiências, o brasileiro convida Hugo para estar com ele em um concerto no clube de tradição tangueira Torquato Tasso.

Duas perguntas para Yamandu Costa:

Como surgiu a ideia da série?

Me gera uma sensação muito grande. É uma série que deixa evidente como eu coloco meu ego de lado perante todas as situações que acontecem. É muito bacana a gente poder enxergar essa possibilidade. Acho que é um conceito que existe na internet e que é muito deturpado: você compartilhar coisas. Histórias do Violão não nasce com um intuito populista de entreter e atrair milhões de seguidores e views. É a vontade verdadeira de fazer com que a arte chegue a pessoas.

O que representou para ele fazer essa série?

É como se fosse uma continuação da minha trajetória musical. Uma coisa que me chamou a atenção era a quantidade de coisas bacanas que acontecem, muito independente dos shows e daquela coisa toda que é nossa vida de badalação e correria. Realmente, não compartilhar esses momentos, eu ficava triste. Quando chegava de uma viagem e percebia que tinha ocorrido tanta coisa bacana e isso ficava somente em minha memória. Então, comecei a pensar muito nisso: 'nossa, como eu aprendo também'. Achei que seria oportuno registrar e dar a oportunidade das pessoas conheceram a cultura de outros países, não só da música, mas comportamento humano. Essa série acabou tendo muito esse papel. E é inesgotável, pois sou um cara muito curioso, que sempre que posso aprender uma coisa, estou compartilhando com as pessoas e é motivo de muita alegria.

Episódios:

Episódio 1 e 2: Argentina

3 e 4: Brasil

5: Colômbia

6. Japão

7. Uruguai

8 e 9: Espanha

SERVIÇO

Série Histórias do Violão com Yamandu Costa

Estreia: 2 de março

Novos episódios: terças-feiras, às 21h30

Reprises: quartas-feiras (9h30) e domingos (13h30)

Último episódio: 27 de abril

Temporada: 9 episódios de 27 minutos